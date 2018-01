ஜெயலலிதா காணொளி வெளியிட்ட விவகாரம்: வெற்றிவேலுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

ஜெயலலிதா சிகிச்சை வீடியோ வெளியிட்ட வழக்கில் தினகரன் ஆதரவாளர் வெற்றிவேலுக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றது தொடர்பான வீடியோ காட்சியை தினகரனின் ஆதரவாளர் வெற்றிவேல் திடீரென வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் அதிகாரி கொடுத்த புகார் அடிப்படையில் புதுவண்ணாரப்பேட்டை போலீஸார் வெற்றிவேல் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதேபோல, ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தின் சார்பில் அண்ணாசதுக்கம் போலீஸ் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வெற்றிவேல் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்குகளில் தன்னை போலீஸார் கைது செய்யக்கூடாது என்பதற்காக, முன்ஜாமீன் கேட்டு வெற்றிவேல் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது. இதையடுத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வெற்றிவேல் முன்ஜாமீன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்தார்.

விசாரணைக்கு வந்தபோது, தான் வெளியிட்ட வீடியோவை விசாரணை ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்துவிட்டதாக வெற்றிவேல் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் முன் ஜாமீன் வழங்க காவல்துறை தரப்பில் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி ஏ. டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். அண்ணா சதுக்கம் காவல்நிலையத்தில் வெற்றிவேல் இரண்டு வாரத்திற்கு தினமும் காலை 10.30 மணிக்கு ஆஜராகி கையெழுத்து இட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Jayalalitha video posted on conditional bail to the issue: vetrivel

In the case of Jayalalitha treatment video issued anticipatory bail conditions granted to supporters of dinakaran vetrivel Sen