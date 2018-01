தண்டனை விவர அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு: லாலு ஆதரவாளர்களிடமிருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வருவதாக நீதிபதி தகவல்

கால்நடைத் தீவன ஊழல் வழக்கில் தண்டனை விவரம் அறிவிப்பதை நாளைக்கு (வெள்ளி) ஒத்திவைத்த நீதிபதி, லாலு பிரசாத்தின் ஆதரவாளர்கள் போன் செய்வதாக கூறியுள்ளார்.

ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத் தலைவர் லாலு பிரசாத், கடந்த 1990-ம் ஆண்டு பிஹார் முதல்வராக இருந்தபோது கால்நடைகளுக்கு தீவனம் வாங்கியதில் ஊழல் நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக 5 வழக்குகள் பதிவான நிலையில், 2013-ல் ஒரு வழக்கில் லாலுவுக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் 5 ஆண்டு தண்டனை விதித்தது. இந்த வழக்கில் அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் பெற்றார்.

இதைத் தொடர்ந்து, 2-வது வழக்கிலும் லாலு பிரசாத் குற்றவாளி என்று சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த வாரம் தீர்ப்பளித்தது. அவர் ராஞ்சியில் உள்ள பிர்சா முண்டா சிறை வளாகத்தில் உள்ள உயர் வகுப்பு அறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் லாலு பிரசாத் உள்ளிட்ட 15 பேருக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனை விவரத்தை நேற்று அறிவிப்பதாக ராஞ்சி சிறப்பு நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. ஆனால், மூத்த வழக்கறிஞர் இருவர் உயிரிழந்ததால் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக தண்டனை அறிவிப்பது, இன்றைய தினத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இதற்காக, லாலு உள்ளிட்டோர் சிறையில் இருந்து நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்த வரப்பட்டனர். இந்நிலையில் தீ்ர்ப்பை நாளைய தினம் ஒத்தி வைப்பதாக நீதிபதி சிவ்பால் சிங் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, லாலு உள்ளிட்டோர் மீண்டும் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.

இதனிடையே முன்னதாக, நீதிமன்றத்தில் லாலு ஆஜரான போது, அவரிடம் ‘‘உங்கள் ஆதரவாளர்கள் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்கிறார்கள். ஆனால், நான் சட்டத்தின்படியே செயல்படுவேன்’’ எனக் கூறியதாக பிடிஐ நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், குற்றவாளிகளை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வருவதற்கு பதிலாக வீடியோ கான்பரன்சிங் முறையை பயன்படுத்தி தீர்ப்பு வழங்க நீதிபதி திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Notice of postponement of sentence: judge information from phone calls by supporters of Lalu

In the case of fodder corruption sentence tomorrow (Friday) to announce the postponement of the judge, Lalu Prasad b