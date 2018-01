மதரஸாக்களுக்கு விடுமுறை நாட்கள் குறைப்பு: புதிய சர்ச்சையில் யோகி ஆதித்யநாத் அரசு

அரசு அங்கீகரித்த மதரசாக்களுக்கு விடுமுறை நாட்களைக் குறைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமை உத்தரப் பிரதேச பாஜக அரசு.

உ.பி. மதரசா வாரிய பதிவாலர் ராகுல் குப்தா வெளியிட்டுள்ள நாட்காட்டியின் படி முஸ்லிம் பண்டிகையல்லாத கிறிஸ்மஸ், தீபாவளி, தசரா, மஹாவீர் ஜெயந்தி, புத்த பூர்ணிமா, ரக்‌ஷா பந்தன் ஆகிய நாட்களுக்கான விடுமுறையை அதிகரித்து ரம்ஜான் விடுமுறை நாட்களை 46-லிருந்து 42 நாட்களாகக் குறைத்துள்ளது. இதுதவிர மதரசா மேலாளர்கள் விருப்பத்துக்கேற்ப விடப்படும் 10 நாட்கள் விடுமுறை முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டது.

மொத்தமாக முன்பு 92 விடுமுறை நாட்களாக இருந்தது தற்போது 86ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறைக் குறைப்புக்கு ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு முதல்வர் யோகிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

முன்பு ரம்ஜான் நோன்பு தொடங்கும் முன்பு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக விடுமுறை தொடங்கும் தற்போத் ரம்ஜான் தொடங்க 2 நாட்கள் இருக்கும் போதுதான் விடுமுறை வருகிறது. இதனால் மதரஸாக்களில் படிக்கும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பண்டிகைக்கு தங்கள் வீடுகளுக்குச் செல்வதில் கடினப்பாடு எழுந்துள்ளது.

அதே போல் மதரஸா மேலாளர்கள் விருப்ப விடுமுறை 10 நாட்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதையும் மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கடிதத்தில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்குப் பதில் அளித்த மாநில சிறுபான்மையினர் நல அமைச்சர் சவுத்ரி லஷ்மி நரைன், இது அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய விடுமுறை அறிவிப்புதான், யோகி ஆதித்ய நாத் அரசின் நோக்கம் என்னவெனில் தெய்வீக ஆளுமைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லித்தரத்தான் பள்ளிக்கூடங்களே தவிர பள்ளி நாட்களை விடுமுறை தினங்களாக அறிவிப்பதல்ல என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

The reduction for the holidays: new madrassas in Yogi Adityanath Government controversies

State approved holidays to reduce the madrasa has ordered the Chief Minister was styled Yogi Adityanath