ராஜஸ்தானில் மீண்டும் பன்றிக்காய்ச்சல் பாதிப்பு: பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கை

ராஜஸ்தானின் பல பகுதிகளிலும் பன்றிக்காய்ச்சல் பாதிப்பால் ஏராளமானோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கடந்த மாதம் முதல் பன்றிக்காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. கடந்த டிசம்பர் மாதம் மட்டும் 417 பேர் பன்றிக்காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இவர்களில் பலர், உரிய சிகிச்சைக்கு பின், வீடு திரும்பினர்.

இந்நிலையில் மாநிலத்தின் பல பகுதிகளிலும் பன்றிக்காய்ச்சலி்ன தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. கடந்த 3 நாட்களில் அங்கு, 85 பேர் பன்றிக்காய்ச்சல் பாதித்து 85 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு, சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பாதிப்பு ஏற்பட்ட நோயாளிகளை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்குமாறும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தானில் 2017ல் 3,619 பேர் பன்றிக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் 279 பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

In Rajasthan, once again, to prevent the spread of swine flu impact: action

In many parts of Rajasthan affected by swine flu and many others in the hospital anumathikappattullaray