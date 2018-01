‘ஒரு காலத்தில் சபரிமலையில் பெண்கள் வழிபட்டனர்’- கேரள அமைச்சர் சர்ச்சை கருத்து

சபரிமலை கோயிலில் முன் காலங்களில் பெண்கள் குறிப்பாக அரச குடும்பத்து மகளிர் வழிபட்டனர் என்று கேரள தேவசம் அமைச்சர் கடக்கம்பள்ளி சுரேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்றம் சபரிமலையில் 10-50 வயதிலான பெண்கள் அனுமதிக்கப்படாதது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்போது அமைச்சர் இவ்வாறு கூறியது, சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

தேவசம் அமைச்சகம் பல்வேறு தேவசம் போர்டுகளைக் கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. இதில் சபரிமலை கோயிலும், குருவாயூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோயிலும் அடக்கம். இந்நிலையில் தேவச அமைச்சரே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல மன்மோகன் சிங்கின் முன்னாள் ஆலோசகர் டி.கே.ஏ.நாயர், 1940-களில் தன்னுடைய தாயின் மடியில் அமர்ந்து சபரிமலையில் பூஜைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

நாயர் கடந்த வாரம்தான் சபரிமலைக்கு வந்து செல்லும் பயணிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்தும் ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆனால் இதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்துள்ள சபரிமலை கோயிலின் தாந்திரிக குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ராகுல் ஈஸ்வர், ”இவை அனைத்தும் பொய்களே. என்னிடம் 1812-ல் இருந்து சபரிமலை கோயிலில் குறிப்பிட்ட வயதினரான பெண்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. இந்த வழக்கம் பிரிட்டிஷ் காலத்துக்கு முன்பிருந்தே அமலில் இருக்கிறது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

