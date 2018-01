2ஜி வழக்கில் உண்மை வென்றுள்ளது: ஆ.ராசாவுக்கு மன்மோகன் சிங் பதில் கடிதம்

2ஜி வழக்கில் உண்மை வென்றுள்ளதாக, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ.ராசாவுக்கு, பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பதில் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைமையிலான முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் தொலைத்தொடர்புத் துறை அமைச்சராக, ஆ.ராசா இருந்தபோது, 2ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது.

இந்த வழக்கில் ஆ.ராசா, திமுக எம்.பி. கனிமொழி, தொலைத் தொடர்பு துறை முன்னாள் செயலாளர் சித்தார்த் பெஹுரா, ராசாவின் தனிச் செயலாளராக இருந்த ஆர்.கே.சந்தோலியா உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் கடந்த மாதம் தீர்ப்பு வழங்கிய சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம், ஆ.ராசா, கனிமொழி உள்ளிட்ட அனைவரையும் விடுவித்தது.

இதையடுத்து முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு, ஆ.ராசா கடிதம் எழுதினார். அதில், ‘‘2ஜி வழக்கில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசுக்கு எதிராகவும், எனக்கு எதிராகவும் பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் நடந்தது. நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியேயும், உள்ளேயும் திட்டமிட்ட அவதூறு பிரச்சாரம் நடந்தன. இதற்கு ஊடகங்களும் துணை போயின.

இது, அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு அரசியலையும் தீர்மானித்தது. நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என உங்களிடம் பலமுறை உறுதி அளித்தேன். நாட்டின் நலனுக்காகவே செயல்பட்டேன் என்பதையும் வலியுறுத்தினேன். ஆனால், எனக்கு வெளிப்படையாக ஆதரவளிக்க, பல்வேறு சூழல்கள் உங்களுக்குத் தடையாக இருந்ததை என்னால் உணர முடிகிறது.

2ஜி வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பு வந்து நான் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளேன். உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நியாயமாகவும், நம்பிக்கையாகவும் நான் நடந்து கொண்டேன் என்பதை நீங்கள் தற்போது ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என நம்புகிறேன்’’ எனக்கூறி இருந்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து ஆ.ராசாவுக்கு மன்மோகன் சிங் பதில் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

”நீங்கள் அனுப்பிய கடிதம் கிடைக்கப் பெற்றேன். 2ஜி வழக்கில் இருந்து நீங்கள் மிகவும் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளானீர்கள். தற்போது உண்மை வென்றுள்ளது. உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” எனக்கூறியுள்ளார்.

2ஜி வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஆ.ராசா கடந்த முறை தான் போட்டியிட்ட நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு சென்று மக்களை சந்தித்தார். அப்போது 2ஜி வழக்கில் அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு தவறான புரிதல் இருந்ததாகவும், தன்னை கைது செய்தால், பிரச்சினை தீர்ந்துவிடும் என அவர் நினைத்ததாகவும் ஆ. ராசா பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

