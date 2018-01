அப்போது 10 லட்சம்… இப்போது ஒரு லட்சம் கோடியக்கரை சரணாலயத்தில் பறவைகள் வரத்து குறைந்தது

வேதாரண்யம் : கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வந்துள்ளன. நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகா கோடியக்கரையில் 10,000 ஏக்கரில் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது. இங்கு அக்டோபர் முதல் மார்ச் மாதம் வரை லட்சக்கணக்கான பறவைகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்து செல்லும். தற்போது கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு சைபீரியா, ஈரான், ஈராக் நாடுகளிலிருந்து 4 அடி உயர பூநாரை, கொசு உள்ளான், கூழைக்கிடா, கரண்டிமூக்கு நாரை, சிவப்புகால் உள்ளான், ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வரித்தலை வாத்து, உள்நாட்டு பறவைகளான செங்கால்நாரை, பர்மாவிலிருந்து சிறவி வகைகள், இலங்கையிலிருந்து கடல்காகம், ஆர்டிக் பிரதேசத்திலிருந்து ஆர்டிக்டேன், இமாச்சல பிரதேசத்திலிருந்து இன்டியன் பிட்டா உள்ளான் வகை பறவைகள் என 247 வகை பறவைகள் வந்துள்ளன. 27 வகை நீர்நிலை பறவைகள், 50க்கும் மேற்பட்ட நிலப்பறவைகள் வந்துள்ளன. இவை 6 மாதம் இங்கு தங்கியிருக்கும். காலை, மாலை வேளைகளில் இப்பறவைகளை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்க வனத்துறை சார்பில் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சரணாலயத்தில் தண்ணீர் குறைந்ததாலும், பறவைகளுக்கு உணவாகும் மீன் மற்றும் இறால் வகைகளை மீனவர்கள் தொடர்ந்து பிடிப்பதாலும், தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்தாலும் பறவைகள் வருவது ஆண்டுதோறும் குறைந்து வருகிறது. பத்தாண்டுகளாக ரஷ்யாவிலிருந்து கருப்பு நாரை, வெள்ளைநாரைகள் வரவில்லை. கடந்த காலங்களில் 10 லட்சம் பறவைகள் கோடியக்கரையில் குவிந்திருந்தன. ஆனால் இப்போது 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் தான் வந்துள்ளன. இதை அரசு சரணாலயமாக அறிவிக்கவில்லை. இங்கு சுற்றுலா பயணிகள் வசதிக்காக உயர்கோபுரம் அமைக்க வேண்டும், உணவு, தங்குமிடம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமென சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

