புதுச்சேரி முதல்வரும், அமைச்சர்களும் தவறான தகவல் பரப்புகின்றனர்: மோடிக்கு கிரண்பேடி கடிதம்

நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவதில் ஆளுநர் மாளிகையான ராஜ்நிவாஸால் சிக்கல் ஏற்படுவதாக புதுச்சேரி முதல்வரும், அமைச்சர்களும் தவறான தகவல் பரப்புவதாக குற்றம் சாட்டி பிரதமர் மோடிக்கு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி டெல்லிக்குச் சென்றிருந்தார். இந்நிலையில் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமிக்கு நேற்று வந்த அழைப்பின்பேரில், டெல்லிக்கு திடீரென்று சென்றார். அத்துடன் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி பிரதமர் மோடியை சந்தித்த முதல்வர் நாராயணசாமி நிதி நிலை உட்பட புதுச்சேரியில் தற்போது நிலவும் சூழல் தொடர்பாகவும் எடுத்துரைத்துள்ளார். அத்துடன் நிதி ஒதுக்கவும் கோரியிருந்தார். அதைத்தொடர்ந்து ஆளுநர் கிரண்பேடி பிரதமரைச் சந்திக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கருதப்பட்டது. ஆனால், அவர் புதுச்சேரி திரும்பினார்.

இந்நிலையில் இன்று மாலை அவர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதன்விவரம்:

”புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி டெல்லியில் பிரதமரை சந்தித்தாக செய்தித்தாள்களில் படித்தேன். முதல்வர் தங்களிடம் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவதில் சிக்கல் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளதாக தெரிகிறது. முதல்வரும், சில அமைச்சர்களும் தொடர்ந்து பத்திரிகை வாயிலாகவும், பொதுமேடைகளிலும் ஆளுநர் மாளிகையான ராஜ்நிவாஸ்தான் நலத்திட்ட உதவிகளுக்கு தடையாக இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்கள். இது உண்மைக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனால், ஆதாரங்கள் இது பொய் என எடுத்துக் காட்டும்.

இலவச அரிசி அனைத்து ரேஷன்கார்டுகளுக்கு மாதந்தோறும் விநியோகம்

இலவச அரிசி விநியோகம் தொடர்பாக கோப்பு கடந்த ஏப்ரலில் வந்தது. அதில் கோப்புக்கு அனுமதி தந்து என்னுடைய குறிப்புகளையும் எழுதியிருந்தேன். அதில் ஏழை மக்களுக்கு தரவும், வருமானம் அதிகமுள்ளவர்களை நீக்க அறிவுறுத்தியிருந்தேன். அதன்பிறகு மே மாதத்தில் அரிசி விநியோகம் தொடர்பான கோப்பு வந்தது. அனுமதி தந்து, முன்பு தெரிவித்த குறிப்புகளை செயல்படுத்த சொல்லியிருந்தேன்.

அதன்பிறகு ஜூன் மாதத்தில் கோப்பு வந்தது. அனுமதி தந்து விட்டு, பொதுமக்கள் நிதியை வீணாக்காமல் செயல்படுத்தக் கூறியிருந்தேன். முன்பு கூறிய குறிப்பை செயல்படுத்தவே தெரிவித்தேன். இதில் ஆளுநர் அலுவலகம் என்ன சிக்கல் என்ற கேள்வி எழுகிறது.

முதியோர் ஓய்வூதியம் திட்ட கோப்பு

முதியோர் ஓய்வூதியம் திட்ட கோப்பினை உடனுக்குடன் அனுமதி தந்துள்ளோம். கடந்த அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வந்த தேதியன்றே அனுமதி தந்தேன். இதில் 1.44 லட்சம் பயனாளிகள் உள்ளனர். அதில் குறிப்புகள் ஏதும் தந்ததே இல்லை.

இலவச சர்க்கரை தீபாவளி விநியோகம் கோப்பு

தனியார் ஆலையிடமிருந்து எந்தவித டெண்டரும் இல்லாமல் சர்க்கரை வாங்குவது தொடர்பான கோப்பு கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 15-ல் வந்தது. கோப்பில் குறிப்பு எழுதி உடன் அனுப்பினேன். அதில், நிதி சட்ட விதிகளுக்கு எதிராக இக்கோப்பு உள்ளது. நிதித்துறையும் இதற்கு ஒப்புதல் தரவில்லை. முறைப்படி சரி செய்து விதிகள் படி கோப்பினை அனுப்பக் கோரினேன். ஆனால், அதன்பிறகு இக்கோப்பு மீண்டும் என்னிடம் வரவே இல்லை” என்று கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளார்.

பொங்கலுக்கு இலவச வேட்டி சேலை விநியோக விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு நிறுவனமான கேந்த்ரிய பந்தர் துறை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது தொடர்பாக விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் எஸ்சி நிதியை மாற்றி உயர் மின்கோபுர விளக்குகள் ரூ. 6 கோடியில் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க செயலருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். நலத்திட்ட உதவிகள் ஏழைகளுக்கு சென்றடையும் வகையில் நிதியை பயன்படுத்தவே துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகை வலியுறுத்துகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

