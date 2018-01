ஊதிய உயர்வு பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி; போக்குவரத்து ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு: தமிழகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத வேலை நிறுத்தம் தொடங்கியது

ஊதிய உயர்வு பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் தாமாக வேலை நிறுத்தத்தில் குதித்துள்ளனர்.

அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு அடிப்படை ஊதியத்தில் 2.57 சதவீத உயர்வு அளிக்காவிட்டால் ஜனவரி 3-ம் தேதிக்குப் பிறகு போராட்டம் அறிவிக்கவுள்ளதாக தொழிற்சங்கங்கள் கூட்டாக அறிவித்திருந்தன. இந்நிலையில் பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிப்பதால் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் அறிவிக்கப்படாத வேலை நிறுத்தம் தொடங்கியுள்ளது.

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 13-வது புதிய ஊதிய ஒப்பந்தத்தில் 2.44 சதவீத ஊதிய உயர்வு அளிப்பது குறித்து குரோம்பேட்டை பயிற்சிப் பள்ளி வளாகத்தில் டிச.27 அன்று தொழிற்சங்கங்களுடன் அமைச்சர் என்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த உயர்வு போதாது 2.57 (3 ஆண்டுகளுக்கு) சதவீத ஊதிய உயர்வு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்கள் சார்பாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

இது குறித்து ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக மீண்டும் தமிழக முதல்வருடன் பேசி ஒரு சுமுக முடிவை மேற்கொள்வதாக அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உறுதி அளித்து மீண்டும் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார். பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்து போக்குவரத்து ஊழியர்கள் கடந்த மே மாதம் நடத்திய வேலை நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு, அவர்களின் கோரிக்கைகள் மீது 3 மாதங்களில் தீர்வு காணப்படும் என 3 பேர் கொண்ட அமைச்சர்கள் குழு உறுதி அளித்தது.

நிலுவைத் தொகை ரூ.1,250 கோடி வழங்கப்பட்டது. ஆனால், போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு புதிய ஊதியம் நிர்ணயிக்கவில்லை. ஓய்வூதியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையை முழுமையாக வழங்கவில்லை.

கடந்த 6 மாதங்களில் ஊழியர்களின் பணம் ரூ.1,500 கோடி செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு புதிய ஊதிய ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்த வேண்டும், ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் நிலுவைப் பணத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும், போக்குவரத்து கழகங்களின் வரவு – செலவுக்கான இடைவெளியை அரசே ஏற்று மானியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்துப் போராட்டம் நடத்தினர்.

பல சுற்று பேச்சு வார்த்தைக்கு இடையே டிசம்பர் மாதம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உள்ளிருப்புப் போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்த அமைச்சர் டிச.27 க்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்று அறிவித்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஊழியர்கள் பல்லவன் இல்லத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

பின்னர் டிச.27 அன்று நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் அரசு தரப்பு 2.4 சதவித ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்க தொழிற்சங்க தரப்பு 2.5 என கோரிக்கை வைக்க முதல்வருடன் பேசிவிட்டு அறிவிக்கிறேன் என ஜன.3-க்கு பேச்சு வார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இதனிடையே பத்து சுற்றுக்கு மேல் பேச்சுவார்த்தை நடந்தும் முடிவு எட்டப்படாத நிலையில் தொழிலாளர்கள் கடும் கோபத்தில் இருந்தனர். இன்று பேச்சுவார்த்தை திருப்திகரமாக முடியாவிட்டால் வேலை நிறுத்தம் என்ற எண்ணத்துக்கு வந்துவிட்டனர். இந்நிலையில் இன்று காலை முதல் பல்வேறு பணிமனைகளில் தொழிலாளர்கள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டதால் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை.

போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தமும் பல பணிமனைகளில் தொடங்கியது. சென்னையில் திருவான்மியூரில் பேருந்துகளை நிறுத்திவிட்டுச் சென்றுவிட்டனர். இதனால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர். தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பணிமனைக்கு பேருந்தை திருப்பி வருகின்றனர். இதனால் பல மாவட்டங்களில் அறிவிக்கப்படாத போக்குவரத்து வேலை நிறுத்தம் தொடங்கியது.

சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் பேருந்துகளை இயக்கவேண்டும் என்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுடனான பேச்சுவார்த்தை இழுபறி நீடிப்பதால், கோயம்பேடு, திருவான்மியூர், தாம்பரம் உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்களில் மாநகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையைத் தொடர்ந்து மதுரை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளிலும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன.ஆனாலும் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடப்பதால் அதன் முடிவை ஒட்டியே வேலை நிறுத்தம் முழுமையாக நடக்குமா அல்லது நிறுத்தப்படுமா என்பது தெரியவரும்.

The tug in the negotiations for a wage increase; Transport workers protest: throughout the State began an undeclared strike

Wage increases in the negotiations because of the tug of war lasting strike of transport workers throughout the State automatically