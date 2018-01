கடலூரில் 75 % பேருந்துகள் பணிமனைக்குத் திரும்பின… சிறப்பு வகுப்புக்கு சென்ற மாணவர்கள் தவிப்பு!

கடலூர் : ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக ஊழியர்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிப்பதால் கடலூர் மாவட்டத்தில் சுமார் 75 சதவீத வாகனங்கள் இயக்கப்படவில்லை. இதனால் சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு சென்ற கிராமப்புற மாணவர்கள் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். அடிப்படை ஊதியம், தர ஊதியத்தை 2.57 சதவிகிதமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுடன் தொழிற்சங்கத்தினருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நிலவுகிறது. இதனையடுத்து ஊழியர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பெருநகரங்களில் பயணிகள் பாதி வழியிலேயே இறக்கிவிட்டு பேருந்துகளை ஓட்டுநர்கள் பணிமனையில் நிறுத்திவிட்டனர். கடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இயக்கப்பட்ட பேருந்துகளில் 75 சதவிகித பேருந்துகள் பணிமனைக்கு திரும்பியுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 25 சதவீத பேருந்துகளும் தொடர்ந்து இயக்கப்படுமா அல்லது பாதயிலேயே நிறுத்தப்படுமா என்ற அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர். கடலூரைச் சுற்றியுள்ள பெரும்பாலான கிராம மக்கள் அரசுப் பேருந்துகளை நம்பியே உள்ளனர். இந்நிலையில் திடீரென பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு சென்ற பள்ளி மாணவர்கள் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். இதே போன்று விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலும் பேருந்துகளை நிறுத்தி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பேருந்துகள் திடீரென நிறுத்தப்பட்டு பணிமனைக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவதால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

Source: OneIndia

75% of the buses in Cuddalore began to return to panimanaiku. Special classes for students sighing!

