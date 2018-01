மீனவர்களின் நலன் காத்திட தனி அமைச்சகம்: மக்களவையில் அதிமுக எம்.பி. கோரிக்கை

இந்திய மீனவர்களின் நலன் காத்திட தனி அமைச்சகம் உருவாக்க வேண்டும் என அதிமுக மக்களவையில் கோரியுள்ளது. இதை அக்கட்சி சார்பில் நாகப்பட்டினம் தொகுதி உறுப்பினரான டாக்டர் கோபால் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தினார்.

இது குறித்து மக்களவையில் டாக்டர் கோபால் இன்று பேசியதாவது:

”தமிழ்நாட்டில் 1076 கி.மீ. நீளமுள்ள கடற்கரை மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளிலுள்ள 13 மாவட்டங்களில் சுமார் 20 லட்சம் மீனவர்கள் வசிக்கின்றனர். 15 துறைமுகங்கள், கடற்கரை மற்றும் கழிமுகங்கள், 3 பெரிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள், 3 மத்திய தர துறைமுகங்கள், 363 மீன்பிடி திட்டுகள் கொண்டுள்ள தமிழ்நாட்டில் மீனவர்கள் நிம்மதியாக மீன்பிடித் தொழில் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது.

கச்சச்தீவை மீட்க வேண்டும்

தமிழக மீனவர்கள் ஒரு புறம் புயல், மழை, வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களாலும் மறுபுறம் இலங்கை கடற்படையினரின் திடீர் தாக்குதல்களாலும் சொல்ல முடியாத துயர் அடைந்து வருகின்றனர். புயல் வெள்ளம் இயற்கைப் பேரிடர்களில் சிக்கி ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். அதே நேரத்தில் இலங்கை கடற்படையின் அத்துமீறிய திடீர் தாக்குதலில் இதுவரை அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு மிக முக்கியக் காரணம், 1974-76 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியா கச்சத்தீவை இலங்கைக்கு சட்டவிரோதமாக தாரை வார்த்ததே. இலங்கையிடமிருந்து கச்சத்தீவை மீட்டால் மட்டுமே தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண முடியும் என்ற கருத்தினை ஏற்று மத்திய அரசு கச்சத்தீவை மீட்க வேண்டும்.

சாட்டிலைட் உதவியுடன் படகுகள் கண்காணிப்பு

இலங்கை கடற்படையின் அத்துமீறல், தாக்குதலில் இருந்து இந்திய மீனவர்களைக் காக்க மத்திய கடலோரக் காவல் படை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். மீனவர் கடலோர காவல்படையினர் இடையே மொழிப் பிரச்சினை ஏற்படா வண்ணம் தமிழக கடலோரப் பகுதிகளின் தன்மைகளை நன்கு அறிந்த தமிழ் மீனவக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த படித்த இளைஞர்களை பணிக்கு அமர்த்த வேண்டும். இந்திய மீனவர்களின் நலன் காத்திட தனி அமைச்சகம் உருவாக்க வேண்டும்.

தமிழக மீனவர்களின் மீன்பிடி படகுகளில் நவீன தானியங்கி பாதுகாப்புக் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு மீனவர் படகுகள் சாட்டிலைட் உதவியுடன் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் புயல் சீற்றங்களில் நடுக்கடலில் சிக்கித் தவிக்கும் மீனவர்களையும் அவர்கள் படகுகளையும் லேசர் கருவி பொருத்திய தெர்மல் காமிராக்கள் உதவியுடன் துல்லியமாக கண்டறிந்து மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காக போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.

மீனவர் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்

மத்திய அரசு மீன்பிடித் தொழிலை விவசாயத்திற்கு ஒப்பாக அங்கீகரிக்க வேண்டும், இயற்கைச் சீற்றங்களால் பாதிப்படையும் விவசாயிகளுக்கு வங்கிக் கடன் தள்ளுபடி செய்வது போல் மீனவர்களுக்கும் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். மேலும் நபார்டு வங்கி போல் மீனவர் நலனுக்கென்று தனி தேசிய வங்கி அமைத்திட வேண்டும். பாரம்பரிய மீனவர்களுக்கு 60% வங்கி மானியம் வழங்கிடவும், மத்திய/மாநில அரசுகளின் வரியில்லா பெட்ரோல்/டீசல் வழங்க வேண்டும்.

மீனவர்களுக்கு 2 சதவிகித ஒதுக்கீடு

கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் மீனவர்களுக்கு 2 சதவீத சிறப்பு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். மீனவர் சமூதாயத்தை தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமாக அறிவிக்க வேண்டும். ஒருங்கிணைந்த மீனவர் நலன் சார்ந்த விரிவாக்கப் பணிகளுக்காக தமிழகத்திற்கு ரூ.1520 கோடி நிதி ஒதுக்க வேண்டும். ஆழ்கடல் மீன்பிடித்தலுக்காக நீண்ட மீன்பிடி படகுகள் வாங்க ரூ.975 கோடி, நடுகடல் மீன்பிடி பூங்கா அமைத்திட ரூ.80 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்தல் அவசியம்.

படகுகளை புதுப்பிக்க நிதி

தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 40,000 பாரம்பரிய மீன்பிடிப் படகுகளை புதுப்பிக்க வருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.12 கோடி வீதம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.60 கோடி நிதி தர வேண்டும். நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பூம்புகாரில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்க அனுமதி அளித்துள்ள மத்திய அரசு அதற்கு போதுமான நிதியை தமிழக அரசுக்கு அளிக்க வேண்டும்.

மேலும் நாகூர் பட்டிணஞ்சேரி, செருத்தூர், வெள்ளபள்ளம், விழுந்தமாவடி, சிறுத்தலைக்காடு, வேதாரண்யம், முத்துப்பேட்டை, அக்கரப்பேட்டை, கோடியக்கரை, தொண்டியங்காடு, புஷ்பவனம், நம்பியார் நகர் ஆகிய இடங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க தேவையான நிதியும் நாகப்பட்டினத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு மீனவப் பல்கலைக்கழக மேம்பாட்டிற்கு மத்திய அரசு தாராளமாக நிதி மற்றும் உபகரணங்கள் வழங்க வேண்டும்.’’

இவ்வாறு அதிமுக எம்.பி.கோபால் பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

A separate Ministry of welfare of fishermen: AIADMK mp in the Lok Sabha. Request

A separate Ministry of Indian fishermen welfare should create the AIADMK has requested in the Lok Sabha. This lethargy