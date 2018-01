திருச்சி கொண்டுவரப்பட்டது 3 மணி நேரத்தில் தயாரான கான்கிரீட் ரெடிமேட் பஸ் ஸ்டாப்

திருச்சி : திருச்சி கலெக்டர் அலுவலக பழைய வளாகத்தில் நகர பஸ்கள் வந்து திரும்பும் பகுதியில் கான்கிரீட் ரெடிமேட் பஸ் நிறுத்தம் லாரியில் கொண்டு வரப்பட்டு நேற்று பொருத்தப்பட்டது. சுமார் 3 மணி நேரத்தில் அனைத்து பணிகளையும் முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தனர். இதனை கோவையை சேர்ந்த கட்டுமான ஊழியர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். அஸ்திவாரம் தோண்டி, கம்பி கட்டி, கான்கிரீட் கலவையிட்டு, டைல்ஸ் பதித்து முழு வேலைபாடுகளுடன் காணப்பட்ட அந்த ரெடிமேட் கான்கிரீட் பஸ் நிறுத்தம் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு வந்த பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இதுதொடர்பாக கட்டுமான நிறுவனபொதுமேலாளர் வேலுமணி கூறியதாவது: ரெடிமேட் கான்கிரீட் கட்டுமானம் சாதாரண கட்டுமானத்தை விட 20 சதவீத ஆண்டுகள் கூடுதலாக உழைக்கும். செலவும் குறைவு. கழிப்பிடங்கள், கழிவுநீர் தொட்டி, குடிநீர் தொட்டி, சுரங்கப்பாதை, புதை வடிகால், சோதனை சாவடி, சிறிய மற்றும் பெரிய வீடுகள், சுற்றுச்சுவர், சாலை மைய தடுப்பு என கட்டுமானங்களை உருவாக்கி தருகிறோம். கட்டுமானத்தை எளிதாகவும், வழக்கமான கட்டுமானத்துக்கு ஆகும் காலத்தைவிட மிக குறைந்த காலத்தில் முடித்து விடலாம். அதேபோல் எத்தனை பரப்பளவுக்கு, என்ன கட்டுமானம் வேண்டும் என்றாலும் அரை நாளில் பணியை முடித்து அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம். திருச்சி மாவட்டத்துக்கு முதல் முறையாக ஒரு கான்கிரீட் ெரடிமேட் பஸ் நிறுத்தத்தை அளித்துள்ளோம். இதனை எப்போதும், எங்கும் மாற்றிக்கொள்ளலாம். முதலீடு வீணாகாது. இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தால் கட்டுமானத்தில் கனவு வீட்டை ரெடிமேட் கட்டுமானம் மூலம் கட்டிக்கொள்ளலாம் என்றார்.

Source: Dinakaran

