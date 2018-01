7 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்: தமிழக அரசு உத்தரவு

தமிழகத்தில் 7 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை அதிரடியாக மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் தலைமைச்செயலாளர் சண்முகம் இது குறித்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.

தமிழகம் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் 7 பேர் திடீர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக இருந்த ஷோபனா, மாநில மனித உரிமை கமிஷன் செயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு தலைமை செயலர் (பொறுப்பு) சண்முகம் பிறப்பித்த உத்தரவு:

1. தமிழ்நாடு நியூஸ் பிரிண்ட் மற்றும் காகித நிறுவன முன்னாள் நிர்வாக இயக்குனராக பதவி வகித்த ஆர். செல்வராஜ் நிலஅளவை மற்றும் தீர்வு துறை இயக்குனராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

2. ஜார்கன்ட் மாநில பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரி கே. சீனிவாசன், தமிழக அரசு பணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். அவர் ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய சேர்மனாக நியமிக்கப்படுகிறார்.

3. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக பொறுப்பு வகிக்கும் ஷோபனா, மாநில மனித உரிமை கமிஷன் செயலராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

4. மிகவும் பிற்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆணையராக பதவி வகித்து வரும் அதுல் ஆனந்த், வருவாய் நிர்வாகத் துறையின் கீழ் இயங்கும் சமூக பாதுகாப்பு திட்ட ஆணையராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

5. கவர்னர் அலுவலக துணை செயலராக இருந்த முன்னாள் செயலர் கே.வி. முரளிதரன், ஆதி திராவிடர் நலத்துறை இயக்குனராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

6. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன சட்ட அதிகாரி பி. முருகேஷ், உள்துறை மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை துணை செயலராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

7. விடுமுறை முடித்து பணிக்கு திரும்பியுள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆர்த்தி, தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக்கழக நிர்வாக இயக்குனராக நியமிக்கப்படுகிறார். இந்தப் பதவியை கூடுதலாக சத்தியபிரதா சாஹு கவனித்து வருகிறார்.

இவ்வாறு தலைமைச் செயலர் கூறியுள்ளார்.

சமூக பாதுகாப்பு திட்ட கமிஷனராக இருந்த சம்பத் மாற்றப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு வேறு பணியிடம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை. அதுபோல பல ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தேர்வுத்துறை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக இருந்த ஷோபனா திடீரென சாதாரண துறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

