மழையால் அடித்துச்செல்லப்பட்டது மணிமுத்தாறு அருவியில் தடுப்பு கம்பிகள் அமைக்கப்படுமா?

அம்பை : மழையால் அடித்துச்செல்லப்பட்ட மணிமுத்தாறு அருவியில் தடுப்பு கம்பிகள் சீரமைக்கவேண்டும் என்று சுற்றுலா பயணிகள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர். நெல்லை மாவட்டத்திற்கு சிறப்பு சேர்ப்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் உள்ள அணைகள் மற்றும் அருவிகள் ஆகும். இங்கு குற்றாலம் அருவி, அகஸ்தியர் அருவி, மணிமுத்தாறு அருவி என பல்வேறு அருவிகள் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்வித்து வருகிறது. இதில் குற்றலாம் அருவில் சீசன் காலங்களில் தண்ணீர் நன்றாக விழுவதால் கூட்டம் அலைமோதும். சீசன் மற்றும் மழை காலங்கள் தவிர அருவி வறண்டு விடும்.

ஆனால் ஆண்டு முழுவதும் பாபநாசம் அகஸ்தியர் அருவி, மணிமுத்தாறு அருவி ஆகியவற்றில் தண்ணீர் விழுவது சிறப்பாகும். இதனால் எப்போதும் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த ஆண்டு மழை குறிப்பிடும் அளவிற்கு பெய்ததால் அணைகளில் போதிய அளவு நீர் மட்டம் உள்ளது. மேலும் மழையின்போது மணிமுத்தாறு அருவியில் கட்டப்பட்டிருந்த தடுப்பு சுவர் மற்றும் கம்பிகள் அடித்துச்செல்லப்பட்டதால் கடந்த 2 மாதமாக பொதுமக்கள் யாரையும் குளிக்க வனத்துறையினர் அனுமதிக்கவில்ைல. மழை காலம் முடிந்து பனி காலம் தொடங்கியபோதிலும் மணிமுத்தாறு அருவியை சீரமைக்கவில்லை. பொங்கலுக்கு மறுநாள் காணும் பொங்கலன்று மணிமுத்தாறு அருவில் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படும். நெல்லை, தூத்துக்குடி, குமரி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் வாகனங்களில் வந்து இங்குள்ள அருவியில் குளித்தும், பூங்காவில் பொங்கல் விருந்து சாப்பிட்டும் மகிழ்வார்கள். இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ள நிலையில் மழையால் சேதமான சுவர், கம்பிகளை உடனடியாக சீரமைக்கவேண்டும் என்று சுற்றுலா பயணிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். வனத்துறையினர் கவனிப்பார்களா?

Source: Dinakaran

