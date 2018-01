ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் பிக் பாஷ் தொடரின் லீக் போட்டியில் அடிலெய்டு ஸ்டிரைகர்ஸ் அணியை 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் விழ்த்தி ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

Source: Maalaimalar

English summary

Big bash Cricket: Adelaide hobart anthoniraj harikens steregers down wear

Australia in the ongoing series of the big bash League match in Adelaide steregers team 7 runs Mo