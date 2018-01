ராமநாதபுரம் முதல் தூத்துக்குடி வரை எரிவாயு குழாய் திட்டம் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு; வெளிநடப்பு; துவங்கியதும் முடிந்தது கருத்துக் கேட்புக்கூட்டம்

சாயல்குடி: ராமநாதபுரம் முதல் தூத்துக்குடி வரையிலான எரிவாயு குழாய் பதிக்கும் திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக சாயல்குடியில் நேற்று நடைபெற்ற கருத்துக் கேட்புக்கூட்டம் பொதுமக்களின் கடும் எதிர்ப்பால் பாதியோடு முடிந்தது.ராமநாதபுரம் முதல் தூத்துக்குடி வரையிலும் எரிவாயு குழாய் பதிப்பதற்காக நிலம் கையகப்படுத்த கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடியில் நேற்று காலை தொடங்கியது. கூட்டத்திற்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் முத்துமாரி தலைமை வகித்தார். எண்ணெய் நிறுவன உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலை வகித்தனர்.

இதில் ராமநாதபுரம், திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை, ஏர்வாடி, கடலாடி, சாயல்குடி பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள், நில உரிமையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். கூட்டம் தொடங்கியதுமே நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். சிறிதுநேரத்தில், அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தவாறே, கூட்ட அரங்கிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. விவசாயிகள் கூறும்போது, ‘‘மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் துவங்கினால் விளைநிலங்கள், பனைமரத்தொழில், கடல்தொழில் பெருமளவில் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது. பாதுகாப்புடன் குழாய் பதிக்கப்பட்டாலும் கூட, பெரும் விபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மழையின்றி தொடர் வறட்சியால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எரிவாயு குழாய் பதிக்க நிலங்களை அரசு கையகப்படுத்தினால் மாற்றுத்தொழில் இல்லாமல் எங்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிக்கப்படும். எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் இத்திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும். மீண்டும் முயற்சித்தால் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்,’’ என்றனர். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் முத்துமாரி கூறுகையில், ‘‘பொதுமக்கள் ஆட்சேபம் தெரிவித்ததால் கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம் பாதியோடு ரத்து செய்யப்பட்டது. அடுத்தகட்ட நடடிக்கைகள் குறித்து உயர் அதிகாரிகள் முடிவு செய்வார்கள்,’’ என்றார்.

Source: Dinakaran

