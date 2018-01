தமிழகம் முழுவதும் பாலங்கள் திறப்பு

திருப்பூர் மாவட்டம் கொங்கு நகரில் ரயில்வே கடவில் போக்குவரத்து நெருக்கடியை தீர்க்கும் வகையில் ரூ.27 கோடியே 68 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள ரயில்வே கீழ் பாலம், சேலம் மாவட்டம் வசிஷ்ட நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், பெரியாறு ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், தர்மபுரி மாவட்டம் ஓடையின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கௌசிகா நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், காட்டாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், சென்னை – அமைந்தகரை அருகே கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், கரூர் மாவட்டம் ஓடையின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், குப்பண்ணம்பட்டி ஓடையின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம் மற்றும் கலிங்கப்பட்டியில் 94 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஓடையின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம், விருதுநகர் – அருப்புக்கோட்டை சாலையில் கட்டப்பட்டுள்ள சுரங்கப்பாதை என மொத்தம் ரூ.69 கோடியே 45 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு ரயில்வே கீழ்ப்பாலம், 9 ஆற்றுப்பாலங்கள் மற்றும் ஒரு சுரங்கப்பாதையை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார்.

Opening of bridges throughout the State

