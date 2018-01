புதிய 10 ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி திட்டம்

சாக்லேட் பழுப்பு நிறத்தில் புதிய 10 ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட இருப்பதாக மத்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.





கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பின் உயர் மதிப்புடைய 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் வெளியிடப்பட்டது. புதிய 500 ரூபாய், 200 ரூபாய் மற்றும் 50 ரூபாய் நோட்டுகளும் வெளியானது. அதேபோன்று புதிய 10 ரூபாய் நோட்டும் வெளியிடப்படும் என மத்திய ரிசர்வ் வங்கி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது புதிய 10 ரூபாய் நோட்டுகளை சாக்லேட் பழுப்பு (பிரவுன்) நிறத்தில் வெளியிட இருப்பதாக மத்திய ரிசர்வ வங்கி தெரிவித்துள்ளது. இந்த நோட்டுகளில் முன் பகுதியில் மகாத்மா காந்தியின் படமும், பின் பகுதியில் யானை, புலி மற்றும் காண்டாமிருகத்தின் படமும் இடம் பெற்றிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய 10 ரூபாய் நோட்டு புழக்கத்திற்கு வந்தாலும் பழைய 10 ரூபாய் நோட்டு செல்லும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. விரைவில் புதிய 10 ரூபாய் நோட்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. #tamilnews #RBI #New10rupeesnote #chocolatebrownnote

Source: Maalaimalar

