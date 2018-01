2 அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளின் டீன் திடீர் மாற்றம்

சென்னை: சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி, அரசு ஓமந்தூரார் மருத்துவக் கல்லூரி டீன்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். சென்னை மருத்துவ கல்லூரி, ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை டீன் பணி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி டீன் நாராயணபாபு அரசு ஓமந்தூரார் மருத்துவ கல்லூரி டீனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனார். அதேபோல் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவ கல்லூரி டீன் ஜெயந்தி, சென்னை மருத்துவ கல்லூரி டீனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி டீனாக நேற்று பொறுப்பேற்ற ஜெயந்தி, வார்டுகளை ஆய்வு செய்ததுடன், நோயாளிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

2. a sudden change of Government Medical College Dean

Chennai: the Madras Medical College, omanthurar Medical College, Dean of the State has been changed. Chennai search