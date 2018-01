நாகர்கோவில்: ஊதிய உயர்வு கோரி தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று இரவு முதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் நாகர்கோவிலில் பேருந்துகளை இயக்க விடாமல் தடுத்த ஊழியர்களுடன் போலீசார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Bus services operate in nagercoil and prevented staff with the police argument

Nagercoil: demanding wage increases at various places in Tamil Nadu last night was not the first buses. CS