இளைஞர்கள் புத்தகங்கள் படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்: மு.க.ஸ்டாலின்

இளைஞர்கள் புத்தகங்களை படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னை: எழுத்தாளர் மனுஷ்யபுத்திரன் எழுதிய ‘திராவிடத்தால் வாழ்ந்தோம்’, ‘நூறு பவுர்ணமிகளின் வெளிச்சம்’, ‘நரகத்திற்கு போகும் பாதை’, ‘சொல்கிறேன், அதனால் இருக்கிறேன்’ ஆகிய 4 புத்தகங்களின் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நேற்று மாலை நடந்தது. தி.மு.க. செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கி புத்தகங்களை வெளியிட்டார். எழுத்தாளர் மனுஷ்யபுத்திரன் வரவேற்றார். நிகழ்ச்சியில் தி.மு.க. செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:- படிப்பகத்தின் வாயிலாக தோன்றிய இயக்கம் தான் திராவிட இயக்கம். இன்றைக்கு வாசிப்பு பழக்கம் மக்களிடையே குறைந்துவிட்டது. இளைஞர்கள் புத்தகங்களை படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். தி.மு.க. ஆட்சியில் இருந்தபோது ஊராட்சிகளில் நூலகங்களை உருவாக்கினோம். சென்னையில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை அமைத்து கொடுத்தோம். தி.மு.க. அரசியல் கட்சி மட்டுமல்ல, ஒரு சமுதாய இயக்கமும் கூட. மாநில சுயாட்சிக்காக போராடும் இயக்கம். திராவிடம் என்பது விடுதலைக்கான சொல். தி.மு.க. இடஒதுக்கீட்டுக்காக, சமூக நீதிக்காக, சமத்துவத்திற்காக போராடும் இயக்கம். என்றைக்கும் திராவிடம் என்ற சொல் அழியாது. திராவிட இயக்க வழியில் நாம் வெற்றியை பெறவேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை தலைவர் சுப.வீரபாண்டியன், நக்கீரன் ஆசிரியர் கோபால், எழுத்தாளர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார், பேச்சாளர் பர்வீன் சுல்தானா, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. பீட்டர் அல்போன்ஸ், தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் ஜெ.அன்பழகன், தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர். முன்னதாக தி.மு.க. செயல் தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்று ஒரு ஆண்டு நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து அவருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது. #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Youth books to establish the reading habit: m.k. Stalin

Youth to read books that you may also need to establish the habit of MK Stalin scince has said.