அரசு பேருந்துகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி : கோயம்பேடு மார்க்கெட் செல்லும் சிறு வியாபாரிகள் தவிப்பு

சென்னை : சென்னை, திருச்சி, கோவை,மதுரை, ராமநாதபுரம்,விருதுநகர் எனதமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை.தினமும் காலையில் கோயம்பேடு மார்க்கெட் செல்லும் சிறு வியாபாரிகள் பஸ் இல்லாமல் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.பூ விற்கும் பெண்கள் அதிகாலையில் கோயம்பேடு மார்க்கெட் செல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனர்

Source: Dinakaran

English summary

The strike was echoed by Government buses go to small businesses: the koyambedu market anxiety

Chennai: Chennai, trichy, Coimbatore, Madurai, Virudhunagar, ramanathapuram, enathamizham buses in various parts of the kinetic