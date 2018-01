திண்டுக்கல்லில் 99% அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை: பயணிகள் பாதிப்பு

திண்டுக்கல்: போக்குவரத்து ஊழியர்கள் போராட்டதால், தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் குறைந்த அளவிலான அரசு பேருந்துகளே இயக்கப்படுகிறது. திண்டுக்கல்லில் 99% அரசு பேருந்துகள் இயக்கவில்லை, தனியார் பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. நெல்லையில் 1800 பேருந்துகளில் 220 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. மேலும் தேனி, தஞ்சையில் 200 பேருந்துகள் இயக்க வேண்டிய நிலையில் 11 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. அரியலூரில் 125 பேருந்துகளில் 25 பேருந்துகள் இயக்கம். திருவள்ளூரில் 25 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. வேலூர் மண்டலத்தில் 700க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை. கிருஷ்ணகிரியில் தனியார் மற்றும் கர்நாடக அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

99% of Dindigul in Government buses: passengers affected

Dindigul: transport workers struggle, at various places in Tamil Nadu Government buses with low level