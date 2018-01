ஜெயலலிதாவின் வீட்டை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவதை எதிர்த்து வழக்கு: ஐகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வீட்டை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது தொடர்பான வழக்கு ஐக்கோர்ட்டில் இன்று விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

சென்னை: சென்னை ஐகோர்ட்டில், டிராபிக் ராமசாமி ஒரு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:- மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வசித்த போயஸ் கார்டனில் உள்ள வேதா நிலையத்தை, அரசு நினைவு இல்லமாக மாற்றப்படும் என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு 17-ந் தேதி தமிழக அரசு அறிவித்தது. அதற்கான அரசாணையையும் பின்னர் வெளியிட்டது. அதன்படி, வேதா நிலையத்தை அரசு நினைவிடமாக மாற்றுவதற்கான ஆய்வுப் பணிகளை தமிழக அரசு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில், சிறப்பு கோர்ட்டு, ஜெயலலிதாவுக்கு சிறை தண்டனையும், அபராதமும் விதித்தது. இந்த தீர்ப்பை சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. ஜெயலலிதாவை குற்றவாளி என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவித்துள்ளது. எனவே, குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவின் வீட்டை பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்து, நினைவு இல்லமாக மாற்றுவதை இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது. இது தவறான முன்னுதாரணமாக்கிவிடும். எனவே, ஜெயலலிதாவின் வேதா நிலையத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது தொடர்பாக தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறியிருந்தார். இந்த மனு ஐகோர்ட்டில் இன்று (வெள்ளிக் கிழமை) விசாரணைக்கு வர உள்ளது. #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Jayalalitha’s House converted into a Memorial House to oppose the High Court today in a case: the trial

Home of the late Chief Minister jayalalithaa Memorial House today at gakort to convert the case investigation