சென்னை : சென்னை அயனாவரம் கொன்னூர் நெடுஞ்சாலையில் மாநகர பேருந்தின் மீது கல்வீசி கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது. பேருந்தில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்ததால் யாருக்கும் காயமில்லை.

Source: Dinakaran

