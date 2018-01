மணல் விற்பனைக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் : தமிழக அரசு வெளியீடு

சென்னை : மணல் விற்பனைக்கான ;புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்படும் மணல் பொதுப்பணித்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இறக்குமதி செய்யப்படும் மணலை பொதுப்பணித்துறையே விநியோகம் செய்யும் என்று நெறிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.பிற மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து வாங்கப்படும் மணலுக்கு இது பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

