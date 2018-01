மதுரை : மதுரை தலைமை பணிமனையில் ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் ஆய்வு செய்து வருகிறார். மதுரையில் உள்ள அனைத்து பணிமனைகளிலும், காவல்துறை, வருவாய்துறை ஒத்துழைப்போடு சிறிது நேரத்தில் அனைத்து பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என்று ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் மதுரை தலைமை பணிமனையில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் தரையில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தியதால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர். .இதனையடுத்து ஊழியர்கள், போலீசாரிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்ப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Leadership workshop in the Madurai collector veeraraghavan Rao study

The collector of Madurai Madurai: leadership workshop to review veeraraghavan Rao. All the panimanaikalilan in Madurai