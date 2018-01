தூத்துக்குடி, சிவகங்கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அரசு பேருந்துகள் முற்றிலும் நிறுத்தம்

தூத்துக்குடி: போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பணிக்கு வராததால் பல்வேறு இடங்களில் பேருந்து சேவை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. தூத்துக்குடி, சிவகங்கை, பெரம்பலூரில், கடலூரில் உள்ளிட்ட இடங்களில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

