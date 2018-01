உயர் நீதிமன்றத்தில் 103 அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்

தமிழக அரசின் பொதுத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் பி.செந்தில்குமார் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையில் சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர்கள், அரசு வழக்கறிஞர்கள் (சிவில் மற்றும் குற்றவியல்) என மொத்தம் 103 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இ.பாலமுருகன், சி.திருமாறன், வி.சண்முகசுந்தர், ஆர்.பாலரமேஷ் உள்ளிட்ட 10 பேர் சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர்களாகவும், ஆர்.ஜானகி, பி.ராஜலட்சுமி உள்ளிட்ட 24 பேர் கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர்களாகவும், பி.அருள்மொழிமாறன், எஸ்.ரம்யா ரேவதி உள்ளிட்ட 38 பேர் அரசு வழக்கறிஞர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையில் எஸ்.நாகராஜன், ஜெ.பத்மாவதிதேவி உள்ளிட்ட 4 பேர் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர்களாகவும், ஜெ.குணசீலன்முத்தையா, ஆயிரம் கே.செல்வக்குமார் உள்ளிட்ட 11 பேர் கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர்களாகவும், பகவதி, பிரபு ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 20 பேர் அரசு வழக்கறிஞர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

