குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபடுவோர் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும்: கனிமொழிக்கு மத்திய அமைச்சர் பதில்

குழந்தைகளின் மீது பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபடுவோர் பற்றிய புள்ளிவிவரங்களை இனி மத்திய அரசு சேகரித்து மாநில அரசுகளுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை இணை அமைச்சர் உபேந்திர குஷாவாகா தெரிவித்துள் ளார்.

மாநிலங்களவையில் நேற்று கேள்வி நேரத்தின்போது மாநிலங்களவை திமுக குழுத் தலைவர் கனிமொழி துணைக் கேள்வி எழுப்பினார்.

அப்போது அவர் கேள்வி எழுப்பியதாவது: ‘‘குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபட்டு தண்டனை பெற்றவர்கள் தண்டனைக் காலம் முடிந்ததும் எங்கு செல்கிறார்கள்? அப்படி தண்டனை முடிந்து வெளியில் சென்றவர்கள் என்ன வேலை பார்க்கிறார்கள் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் மத்திய அரசிடம் இருக்கிறதா? இதுபோன்ற தகவல்கள் உடனடியாக சேகரித்து வைக்கப்படுகின்றனவா? இவை கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏனெனில், இதுபோன்ற குற்றவாளிகள், ஒரு மாநிலத்தில் தண்டனை பெற்றுவிட்டு வேறு மாநிலத்துக்கு குடிபெயர்ந்துச் செல்கின்றனர்.

திட்டம் உள்ளதா?

புதிய இடத்தில் மீண்டும் குழந்தைகளுக்கு அருகிலோ அல்லது குழந்தைகளுடனோ பணி செய்யும் சூழல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மேலை நாடுகளில் இது போன்ற நபர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் குழந்தைகளுக்கு அருகில் பணியாற்ற முடியாதவாறு விவரங்கள் சேகரித்து வைக்கப்படுகின்றன. மத்திய அரசிடம் இது போல விவரங்களை சேகரித்து ஆவணப்படுத்தும் திட்டம் உள்ளதா?’’ என்றார்.

அவருக்கு பதிலளித்த மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை இணையமைச்சர் உபேந்திர குஷாவாகா, ‘‘இது போன்ற விபரங்களை மாநில அரசுகள்தான் சேகரித்து வைக்கின்றன. ஆனால், கனிமொழியின் ஆலோசனையின்படி இனி மத்திய அரசும் இந்த விபரங்களை சேகரித்து மாநில அரசுகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்’’ எனத் தெரிவித்தார்.

