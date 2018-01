கென்யாவில் 3 இந்தியப் பெண்கள் மீட்பு: வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தகவல்

கென்யாவில் கடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 3 இந்தியப் பெண்கள் மற்றும் 7 நேபாளப் பெண்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தெரிவித்தார்.

கென்யாவில் வசித்த இந்தியாவைச் சேர்ந்த 3 பெண்கள் காணாமல் போயினர். இதையடுத்து, அவர்களை மீட்கக் கோரி, மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்தை அந்தப் பெண்களின் பெற்றோர் அண்மையில் அணுகினர். இதனைத் தொடர்ந்து, கென்யாவில் உள்ள இந்தியத் தூதர் மூலமாக அப்பெண்களை மீட்கும் நடவடிக்கை துரிதப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், ஒரு கடத்தல் கும்பலால் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த அவர்கள் மூவரையும் கென்யா போலீஸார் நேற்று மீட்டனர்.

இந்தத் தகவலை வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். அந்தப் பதிவில், “கென்யாவின் மொம்பாஸா பகுதியில் கடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 3 இந்தியப் பெண்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தாயகத்துக்கு அழைத்து வரப்படுகிறார்கள். அவர்களுடன் சேர்ந்து 7 நேபாளப் பெண்களும் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த விவகாரத்தில் விரைவான நடவடிக்கை எடுத்த கென்யாவுக்கான இந்தியத் தூதர் சுசித்ரா துரைக்கும், அந்நாட்டு போலீஸாருக்கும் நன்றி” என சுஷ்மா தெரிவித்துள்ளார். – ஐஏஎன்எஸ்

Source: The Hindu

English summary

Indian women in Kenya 3 recovery: Foreign Minister Sushma Swaraj information

Kenya had been kidnapped in three Indian women and girls rescued 7 Nepal has been the Central Sun