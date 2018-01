ஆர்.எம்.வீரப்பனுடன் ரஜினி சந்திப்பு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் திமுக தலைவர் கருணாநிதியை தொடர்ந்து நேற்று எம்.ஜி.ஆர் கழகத் தலைவர் ஆர்.எம்.வீரப்பனை சந்தித்தார். சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள ஆர்.எம்.வீரப்பனின் இல்லத்தில் சுமார் 20 நிமிடங்கள் நடந்த இந்த சந்திப்பில் ரஜினிகாந்த் தனிக்கட்சி தொடங்குவது குறித்தும் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்தும் பேசியதாக தெரிகிறது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் நடந்த ரசிகர்கள் சந்திப்பின் இறுதி நாளில் தனது அரசியல் பிரவேசம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இதனை அடுத்து பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், திரையுலகினர் தொடர்ந்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்ப்பு குரலையும் பதிவு செய்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் நேற்று முன் தினம் மரியாதை நிமித்தமாக திமுக தலைவர் கருணாநிதியை அவரது சென்னை கோபாலபுரம் இல்லத்தில் சந்தித்தார். இதனை அடுத்து நேற்று காலை சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள ஆர்.எம்.வீரப்பன் இல்லத்துக்குச் சென்ற ரஜினிகாந்த் அவரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எம்.ஜி.ஆர் கழகத் தலைவர் ஆர்.எம்.வீரப்பனுடனான சந்திப்புக்கு பிறகு சென்னை, ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் க்ரியா யோகானந்த் சத்சங்க சொசைட்டி சார்பில் நடைபெற்று வரும் க்ரியா யோகா பயிற்சி சார்ந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார். அங்கே அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த பவித்ராநந்த்ஜி ரஜினிகாந்தை வரவேற்றார். அந்த அமைப்பினரும் ரஜினியின் அரசியல் வருகைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். மேலும் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ரஜினியின் அரசியல் நுழைவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

Source: The Hindu

English summary

R. m. veerappan with Rajini meeting

Actor rajinikanth DMK President m karunanidhi was followed yesterday by Mgr Corporation leaders met r. m. veerappan