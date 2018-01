ரூ.500-க்கு ஆதார் தகவல்கள் விற்பதாக வந்த செய்தி தவறு: மத்திய அரசு உறுதி

ஆதார் தகவல்கள் மிகவும் பாதுகாப்பாக உள்ளன, அவை ரூ.500-க்கு விற்கப்படுவதாக வெளியான செய்தி தவறானது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பெயர், முகவரி, புகைப்படம், கை விரல் ரேகை, கண் விழிப் படலம் உள்ளிட்ட அங்க அடையாளங்களின் அடிப்படையில், குடிமக்கள் அனைவருக்கும் 12 இலக்க ஆதார் எண் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 100 கோடிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு இந்த எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவரங்களை சில தனியார் நிறுவனங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக புகார் எழுந்தது.

இந்நிலையில், ஆதார் விவரங்களை ரூ.500 கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளும் நிலை இருப்பதாக, ‘தி டிரிப்யூன்’ ஆங்கில இதழ் புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் விளக்கங்களுடன் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (யுஐடிஏஐ) நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், “ஆதார் தகவல்கள் பாதுகாப்பானவை. ஆதார் தகவல்கள் கசியவோ, விற்பனை செய்யப்படவோ இல்லை. ஆதார் தகவல்கள் சட்ட விதிகளை மீறி யாருக்கும் வழங்கப்படவில்லை. இது தொடர்பாக வெளியான செய்தி தவறானது” என கூறப்பட்டுள்ளது. – ஐஏஎன்எஸ்

Source: The Hindu

English summary

RS. 500 sell Aadhar-information message error: the Central Government guarantee

Aadhar information most are safe, they are sold for RS. 500-would be wrong, Federal News