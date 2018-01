தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் அரசியலுக்கு வருகின்றனர்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் குற்றச்சாட்டு

இதுவரை தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது கட்சி ஆரம்பிக்க உள்ளனர் என்றும், ட்விட்டரில் ஆட்சி நடத்த முடியாது எனவும் தேமுதிக மகளிர் அணி செயலாளர் பிரேமலதா விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நிலுவைத் தொகை வழங்காததைக் கண்டித்து தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகள் முன்பு தேமுதிக சார்பில் முற்றுகைப் போராட்டம் நடைபெறும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்ந் அறிவித்திருந்தார்.

அதன்படி நேற்று மாநிலம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பத்தில் உள்ள தனியார் சர்க்கரை ஆலை முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் தேமுதிக மகளிர் அணி செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பங்கேற்றார்.

அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

தற்போது அரசியலுக்கு யாரெல்லாமோ வருகிறார்கள். அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்கப் போவதாகக் கூறுகிறார்கள். கட்சி ஆரம்பிக்கப் போகிறவர்களால் போராட முடியுமா? நாங்கள் தொடர்ந்து மக்களுக்காக போராடி வருவதால் தான் மக்கள் மனதில் நிலைத்து நிற்கிறோம். எங்கள் கட்சிக்கு இணையாக எந்தக் கட்சியும் இல்லை.

ட்விட்டரில் ஆட்சி

இதுவரை தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது கட்சி ஆரம்பிக்க உள்ளனர். நீங்கள் எல்லாம் எதற்கு கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும்? நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்கவேண்டியதுதானே? ட்விட்டரில் ஆட்சி நடத்த முடியாது. யார் வேண்டுமானாலும் வாருங்கள். எங்களுக்கு பிரச்சினை இல்லை. விஜயகாந்த் மக்களுக்காக போராடக்கூடியவர்.

தமிழக அரசு மக்கள் பிரச்சினைக்காக செயல்படவில்லை. எந்த அமைச்சர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட யாராக இருந்தாலும் அவர்களை எதிர்த்து மக்கள் பிரச்சினைக்காக விஜயகாந்த் தொடர்ந்து போராடி வருகிறார் என்று கூறினார்.

