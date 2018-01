திருச்சி : போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தத்தினால் தினக்கூலிக்கு ஓட்டுநர்கள் நடத்துனர்கள் தேவை என திருச்சி பேருந்து நிலையத்தில் விளம்பரம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதிக அளவில் பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் தனியார் பேருந்து மேற்கூரையில் ஆபத்தான நிலையில் பயணிக்கும் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

On the roof of the bus passenger travel in trichy

Trichy: transport workers strike by conductors need to casual drivers