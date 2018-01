சேலத்தில் பேருந்து போக்குவரத்த்து பாதிப்பு இல்லை : மாவட்ட ஆட்சியர் ரோகிணி

சேலம் : சேலத்தில் பேருந்து போக்குவரத்து சுமுகமாக நடைபெறுகிறது என்று சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோகிணி தெரிவித்துள்ளார். மதியம் 12 மணிக்கு மேல் 100 சதவீதம் பேருந்துகள் சேலம் மாவட்டத்தில் இயக்கப்படும். மேலும் பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியூர் செல்லும் பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் ரோகிணி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Bus transport in Salem District Collector, Rohini and does not affect:

Salem: Salem bus transport in Salem District Collector that is smoothly Rohini therivithula