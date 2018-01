பொங்கலுக்கு முன் போக்குவரத்து தொழிலாளர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் : நீதிபதிகள் நம்பிக்கை

மதுரை : போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்திற்கு தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற கிளையில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன், ஹேமலதா முன் வழக்கறிஞர் கே.கே.ரமேஷ் முறையீடு செய்தார். போக்குவரத்து ஊழியர் பிரச்சனையை அரசு கவனித்து வருகிறது என்று கே.கே.ரமேஷ் முறையீட்டை ஏற்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பொங்கலுக்கு முன் போக்குவரத்து தொழிலாளர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைத்து விடும் என்று நீதிபதிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Pongal is available for solution to the problem before transit workers: judges hope

Madurai: transport workers strike, insisting that the High Court trial of voluntary