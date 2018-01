மத்திய அரசு நடத்திய கட்டுரைப்போட்டி : அரசு பள்ளி மாணவி முதலிடம் பெற்று சாதனை

மணப்பாறை: மத்தியஅரசு நடத்திய கட்டுரை போட்டியில் மாநில அளவில் வையம்பட்டி அரசுப்பள்ளி மாணவி முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். திருச்சி மாவட்டம் வையம்பட்டி கருங்குளம் ரோட்டில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியில் அருகிலுள்ள குக்கிராமங்களைச் சேர்ந்த 300 மாணவ, மாணவிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளி கடந்த 2008ம் ஆண்டு திருச்சி மாவட்ட அளவில் சிறந்த பள்ளிக்கான விருதை அப்போதைய மாவட்ட கலெக்டரிடம் இருந்து பெற்றது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 31ம் தேதி மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் மூலம் பள்ளி மாணவ, மாணவியரிடையே பெட்ரோல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு குறித்தும், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு குறித்து இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து மாணவ, மாணவிகளிடையே கட்டுரை, ஓவியப்போட்டி மற்றும் அறிவுத்திறன் போட்டிகளை நடத்தியது. இப்போட்டிகள் மொழிவாரியாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் இணையம் வாயிலாக நடத்தப்பட்டது. தமிழக அளவில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தனியார் மற்றும் அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். இதில் வையம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் இருந்து 6 மாணவர்கள் கட்டுரைப்போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். போட்டிக்கான முடிவுகள் நேற்று இணையம் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் கட்டுரைப் போட்டியில் மாநிலஅளவில் இப்பள்ளியில் 7ம் வகுப்பு படிக்கும் சங்கீதா முதலிடம் பெற்றார். இவரது பெற்றோர் பழனிச்சாமிதமிழ்ச்செல்வி தம்பதியினர். மாணவி சங்கீதாவுக்கு வருகிற 16ம் தேதி டெல்லியில் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திரபிரதான் விருது வழங்கி கவுரவிக்கிறார். அத்துடன் மாணவிக்கு ஒரு மடிக்கணினியும், சிங்கப்பூருக்கு சுற்றுலா இலவசமாக சென்றுவர ஆகும் செலவை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் டெல்லிக்கு விருது வாங்க பெற்றோருடன் வந்து செல்லும் செலவையும் மத்தியஅரசே ஏற்றுள்ளது. அரசுப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவி தேசிய அளவிலான போட்டியில் கலந்துகொண்டு மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்துபள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்ததற்காக மாணவி சங்கீதாவுக்கு பள்ளி தலைமைஆசிரியர் சேசுராஜ் மற்றும் ஆசிரியைகள், பள்ளியின் முன்னாள் மாணவரும், ஆதவன் கலைக்கல்லூரியின் நிறுவன செயலாளருமான சூர்யா சுப்ரமணியன் ஆகியோர் நேரில் வாழ்த்தினர்.

Source: Dinakaran

