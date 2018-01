ஜன. 14ல் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தயார் : அவனியாபுரத்தில் முகூர்த்தக்கால்

அவனியாபுரம்: பொங்கல் திருநாள் அன்று மதுரை, அவனியாபுரத்தில் நடக்க உள்ள ஜல்லிக்கட்டுக்கான முகூர்த்தக்கால் நேற்று நடப்பட்டது. மதுரை, அவனியாபுரத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை மாதம் முதல் தேதி, பொங்கல் பண்டிகையன்று ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுகிறது. இந்தாண்டுக்கான ஜல்லிக்கட்டு ஜன. 14ல் நடக்கிறது. இதனையொட்டி தென்கால் விவசாய சங்கம் சார்பில் நேற்று முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டது. இவ்விழாவில் மேலூர் கோட்டாட்சியர் பன்னீர்செல்வம், வட்டாட்சியர் சுந்தரமுருகன், தென்கால் விவசாய சங்கத் தலைவர் கண்ணன் உள்பட பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஜல்லிக்கட்டுக்கான பணிகள் வேகமடைந்துள்ளன. வரும் 8ம் தேதி முதல் மாடுபிடி வீரர்கள் தேர்வும், காளைகளின் தகுதி, அதாவது 3 வயது இருப்பது, 4 அடி உயரம் கொண்டிருப்பது போன்ற பல்வேறு ஆய்வுகளும் நடத்தப்பட உள்ளது. காலரி, தடுப்பு வேலிகள் அமைத்தல் போன்ற பணிகளும் அப்போது செய்யப்படுகிறது. மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டுக்கான ஏற்பாடுகளை அவனியாபுரத்தில் மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் செய்து வருகின்றன.

Source: Dinakaran

