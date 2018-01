தூத்துக்குடியில் பொங்கல் அடுப்பு கட்டிகள் தயாரிப்பு பணி மும்முரம்

தூத்துக்குடி: பொங்கலை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் பொங்கல் அடுப்பு கட்டிகள் தயாரிக்கும் பணி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. தமிழர் திருநாளான பொங்கலன்று பெண்கள், வீடுகளின் முன்பு பொங்கல் வைப்பது வழக்கம். பழங்காலத்தொட்டே மண் அடுப்புகள் அல்லது அடுப்பு கட்டிகளை பயன்படுத்தி பொங்கலிடுவர். இதற்காக அடுப்பு கட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்கப்படும். முன்னர் களிமண், வண்டல் மண் கொண்டு கட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டு, சுடப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மண் எடுப்பதில் பிரச்னை இருப்பதால் மண் கட்டிகளை விட்டு சிமெண்ட் கட்டிகளுக்கு மக்கள் மாறியுள்ளனர். இந்தாண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் பொங்கல் அடுப்பு கட்டிகள் தயாரிக்கும் பணி துவங்கி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. தூத்துக்குடி அண்ணாநகர் மற்றும் டூவிபுரம் பகுதியில் அடுப்பு கட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. சிமென்ட், மணல், சிறு ஜல்லிகற்களை பயன்படுத்தி இந்த அடுப்பு கட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. தற்போது மணலுக்கும் பிரச்னை என்பதால் அதற்கு மாற்றாக எம்சாண்ட் மற்றும் கிரஷ்ஷர் தூள் ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. துவக்கத்தில் சிமென்ட் கலந்த கான்கீரிட் பிளாக்குகள் போல இந்த கட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. தொடர்ந்து அவற்றின் மீது மெருகிற்காக சிமெண்ட் பூசப்பட்டு நேர்த்தியாக தயாரிக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து முழுமையாக தயாரிக்கப்பட்ட பிறகு கட்டிகளில் வெடிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக ஒரு வார காலத்திற்கு நல்ல தண்ணீர் கொண்டு நனைக்கப்படுகின்றன. அதன் பின்னர் அவை மெலிதான சிமெண்ட் பாலிஷ் செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்படுகின்றன. ஒரு அடுப்பு கட்டிகள் கடந்த ஆண்டு ரூ.50க்கும் 3 கட்டிகள் 150க்கும் விற்கப்பட்டன. தற்போது மணல் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக ஒரு கட்டி ரூ.65க்கும் 3 கட்டிகள் ரூ.195க்கும் விற்கப்படுகின்றன. தூத்துக்குடியில் முக்கிய சாலையோரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அடுப்பு கட்டிகள் விற்பனையும் பரபரப்பாக துவங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் கூறுகையில், பொங்கல் அடுப்பு கட்டிகளை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக தயாரித்து வருகிறோம். மணல் தட்டுப்பாடு, விலையேற்றம், கட்டிட தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக விரைவாகவும் விலை குறைவாகவும் தயாரிக்க இயலவில்லை. தற்போது முதற்கட்டமாக 500 கட்டிகள் தயாராக உள்ளன. ஓரிரு நாட்களில் அடுத்தகட்டமாக பொங்கல் அடுப்பு கட்டிகள் தயாரித்து விற்பனை செய்யப்படும். பொதுமக்கள் பாரம்பரியத்திற்காகவும். மரபு வழக்கப்படியும் இதனை பயன்படுத்தி வருவதால் இதற்கான தேவை நிரந்தரமாகவே உள்ளது, என்றார்.

Source: Dinakaran

