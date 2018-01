பொள்ளாச்சி, உடுமலை வழியாக செல்லும் திருச்செந்தூர் ரயில் 16ம் தேதி வரை கோவில்பட்டி வரை இயக்கம் : தென்மாவட்ட மக்கள் அதிர்ச்சி

பொள்ளாச்சி: பாலக்காட்டில் இருந்து பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழனி, மதுரை வழியாக திருச்செந்தூர் செல்லும் பயணிகள் ரயில் நாளை(6ம்தேதி) முதல் 16ம் தேதி வரை கோவில்பட்டி வரை இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டிலிருந்து பொள்ளாச்சி வழியாக திருச்செந்தூருக்கு தினமும் பயணிகள் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. பாலக்காட்டிலிருந்து அதிகாலை 4.40மணிக்கு புறப்படும் ரயிலானது, பொள்ளாச்சியை காலை 6 மணிக்கு வந்தடைகிறது. தொடர்ந்து உடுமலை, பழனி, மதுரை, கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன்களில் நின்று மாலை 4.40 மணி அளவில் திருச்செந்தூர் சென்றடைகிறது. தென்மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் விடுமுறை நாட்கள் மட்டுமின்றி பிறநாட்களிலும், தங்கள் ஊர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் இந்த பயணிகள் ரயில் மூலம் பயணம் செய்கின்றனர். இந்நிலையில், பொள்ளாச்சி வழியாக திருச்ெசந்தூர் செல்லும் ரயில் நாளை (6ம் தேதி) முதல் 16ம் தேதி வரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை 6ம் தேதி மற்றும் 7,10,11,13,14,16 ஆகிய நாட்களில் பாலக்காட்டிலிருந்து பொள்ளாச்சி வழியாக திருச்செந்தூர் செல்லும் ரயில் கோவில்பட்டி ஸ்டேஷனுடனும், 8 மற்றும் 12ம் தேதிகளில் மதுரை வரையும் இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘மதுரை மற்றும் கோவில்பட்டியில் தண்டவாளம் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணி நடக்க உள்ளது. எனவே திருச்செந்தூர் பயணிகள் ரயிலானது, 6ம் தேதி முதல்(நாளை) 16ம் தேதி வரை மதுரை மற்றும் கோவில்பட்டி ஸ்டேஷன் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என்றார். அடுத்த வாரம் பொங்கல் பண்டிகை வரும் நிலையில் விடுமுறையை சொந்த ஊரில் கொண்டாட செல்ல திட்டமிட்ட தென்மாவட்ட மக்கள் ரயில்வே நிர்வாகத்தின் இந்த அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பொங்கல் விடுமுறை முடியும்வரை திருச்செந்தூர் ரயில் பாதி வழியில் நிறுத்தப்படுவது, தென்மாவட்ட பயணிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், ரயில்வே துறையின் இந்த செயல்பாட்டுக்கு, பலதரப்பு மக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.மேலும், வரும்15ம் தேதி திருச்செந்தூர் ரயில் எவ்வளவு தூரம் இயக்கப்படும் என்பது குறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் எந்த ஒரு தகவலையும் வெளியிடவில்லை.

