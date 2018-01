ஓசூர் அருகே ஒரே நேரத்தில் இடம் பெயர்ந்த 40 யானைகள்

ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போடூர் வனப்பகுதியில் முகாமிட்டிருந்த 40 யானைகள், ஓசூர் அருகே ஒரே நேரத்தில் சாலையை கடந்து சென்றதால், அவ்வழியாக ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. கர்நாடக மாநிலம் பன்னார்கட்டா வனப்பகுதியில் இருந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை வழியாக, ஆண்டுதோறும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் இடம் பெயர்கின்றன. ஓசூர் அடுத்த போடூர் வனப்பகுதியில், தென்பெண்ணை ஆறு ஒடுவதால் ஆண்டு முழுவதும் குடிநீர் மற்றும் உணவு தாராளமாக கிடைக்கம் என்பதால், யானைகள் இங்கு முகாமிடுவது வழக்கம். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், போடூர் வனப்பகுதிக்குள் 40க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் நுழைந்தன. இவை, அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ராகி, தக்காளி, முட்டைகோஸ் உள்ளிட்ட பயிர்களை நாசம் செய்தன. இந்த யானைகளை, தேன்கனிக்கோட்டை வழியாக விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர். நேற்று காலை, போடூர் வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் பட்டாசு வெடித்து யானைகளை விரட்டினர். இதனால், அங்கிருந்த 40 யானைகள் 4 குழுக்களாக பிரிந்து மெதுவாக இடம்பெயர்ந்தன. யானை கூட்டம் ஓசூர் ராயக்கோட்டை சாலை அருகே வந்தது. இதையடுத்து துரிதமாக செயல்பட்ட வனத்துறையினர், யானைகள் சாலையை கடக்க ஏதுவாக, சாலையின் இருபுறமும் அனைத்து வாகனங்களையும் நிறுத்தினர். 4 குழுவாக பிரிந்த யானைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, சாலையை சாவகாசமாக கடந்து சென்றன. இதனால் 4 முறை வாகனங்களை வனத்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர். யானைகள் சாலையை கடந்து செல்வதை பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் இறங்கிச்சென்று வேடிக்கை பார்த்தனர். இதனால், அசம்பாவிதம் ஏற்பாடமல் இருக்க வனத்துறையினர் மற்றும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். யானைகள் கூட்டமாக சாலையை கடந்து சென்ற பின்னர், வனத்துறையினர் மீண்டும் போக்குவரத்தை அனுமதித்தனர். இதனால் ஓசூர் ராயக்கோட்டை சாலையில், சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், சாலையை கடந்து சென்ற 40 யானைகளையும், வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து தேன்கனிகோட்டை வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வேப்பனஹள்ளி: வேப்பனஹள்ளி அருகே, ஆந்திர மாநில எல்லையோர வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள 5 யானைகள், இரவு நேரத்தில் தோட்டக்கணவாய், கொங்கனபள்ளி ஆகிய கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து விவசாய நிலத்தில் பயிரிட்டுள்ள ராகி, வாழை, தக்காளி பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. இதனால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்திருப்பதால், கிராம மக்கள் வனப்பகுதிக்குள் மேய்ச்சலுக்கு கால்நடைகளை ஓட்டிச்செல்ல வேண்டாம் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை செய்து வருகின்றனர்.

