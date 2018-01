கோவை; ஆர்.கே.நகர் மக்களை இழிவாக பேசியதாக நடிகர் கமலுக்கு எதிராக கோவையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. கோவை சேர்ந்த இளங்கோவன் என்பவர் 2-வது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் கமலுக்கு எதிராக மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

RK Nagar spoke disparagingly of people actors in the case against Kamal

Expression; RK Nagar spoke disparagingly of people against actor Kamal in Coimbatore have been filed. From Coimbatore