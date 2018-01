மதுரையில் ஆட்சியர் முன்னிலையில் காவல் துறை பாதுகாப்புடன் பேருந்துகள் இயக்கம்

மதுரை: மதுரையில் அரசுப் போக்குவரத்து பணிமனைகளில் இருந்து போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. போக்குவரத்து ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தத்தால் தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அரசு அறிவித்த ஊதிய உயர்வை ஏற்க மறுத்த தொழிலாளர்கள் நேற்று மாலை முதல் ஆங்காங்கே பேருந்துகளை நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தால், பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவர்களும், பணிக்கு செல்பவர்களும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் மதுரையில் அரசுப்போக்குவரத்து பணிமனைகளில் இருந்து போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பணிமனை தலைமையிடத்தில் பேருந்துகள் பாதுகாப்புடன் இயக்கப்படுகிறதா என ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் ஆய்வு செய்தார். மேலும் பணிமனைகளில் இருந்து ஆட்சியர் வீரராகவராவ், காவல்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பேருந்து இயக்கப்பட்டது. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 பணிமனையில் உள்ள பேருந்துகளை இயக்க ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர், மாவட்டம் முழுவதும் முடிந்த அளவிற்கு அதிக பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார். இதுவரை 15 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். இனி பேருந்து இயக்கப்படுவது மேலும் அதிகரிக்கப்படும் எனவும் தற்போது பணிக்கு வந்துள்ள ஊழியர்களின் மூலம் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக என்றும் ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the presence of police protection in Madurai collector with buses operation

Public transport in Madurai Madurai: workshops with police protection from long distance buses have been welcome.