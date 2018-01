பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு : வாடிவாசல், மைதானம் சீரமைக்கும் பணி தீவிரம்

அலங்காநல்லூர்: ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ளதையொட்டி பாலமேட்டில் வாடிவாசல், மைதானம் சீரமைக்கும் பணி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஆகிய இடங்களில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி முறையே 15, 16ம் தேதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி பாலமேடு வாடிவாசல் மைதானம் சீரமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இதேபொல் விழாக்கமிட்டி சார்பில் பரிசுகள் சேகரிப்பு மற்றும் காளைகள் வளர்ப்போர், மாடுபிடி வீரர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள், தொழிலதிபர்கள், வியாபாரிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பாரம்பரிய முறைப்படி அழைப்பிதழ் கொடுக்கும் பணியும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இந்தாண்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் சிறந்த காளைகளுக்கும், மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி வீரர்களும், காளைகளும் தேர்வு செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட உள்ளது. பல்வேறு பிரபல நிறுவனங்கள் மூலம் கார், மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளிட்ட உயர்ரக பரிசுகளும் வழக்கம்போல் வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் தங்கம், வெள்ளி, பித்தளை பாத்திரங்கள், கட்டில், பீரோ, பிரிட்ஜ், வாஷிங்மிசின், மிக்சி, கிரைண்டர் உள்ளிட்ட விலை மதிப்பு மிக்க பரிசுகளும் வழங்கபட உள்ளதாக இரண்டு கிராம விழாக்கமிட்டி நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். அதேபோல் அலங்காநல்லூர், பாலமேடு பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் சுகாதார மற்றும் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. காளைகளின் பதிவும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. வீரர்கள் பதிவு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உத்தரவு வந்த பின்பு துவங்கும் என தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Palamedu jallikattu: vadivasal, stadium renovation work intensity

Alanganallur is due to take place in the wake of jallikattu: palamedu vadivasal in our busy, stadium renovation work