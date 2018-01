2018 மலர் காட்சிக்காக நாற்று நடவு பணி விரைவில் துவக்கம்

ஊட்டி: வரும் மேமாதம் நடக்கும் ‘மலர் காட்சி 2018’க்கான நாற்று நடவு பணியை ஓரிரு நாட்களில் துவக்க தோட்டக்கலைத்துறை முடிவு செய்துள்ளது.

ஊட்டிக்கு நாள் தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளில் பெரும்பாலானவர்கள் தாவரவியல் பூங்காவிற்கு செல்கின்றனர். வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் அதிகளவு இப்பூங்காவிற்கு வருகின்றனர். விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் கோடை விடுமுறையின் போது அதிகளவு சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். இவர்களை மகிழ்விக்கவும், கவருவதற்காகவும் ஆண்டு தோறும் மே மாதம் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மலர் கண்காட்சியின் போது 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொட்டிகளில் பல்வேறு வகையான மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டும். அலங்கரிக்கப்பட்டு அழகான வடிவங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும். இது தவிர பூங்கா முழுவதிலும் உள்ள பல லட்சம் மலர் செடிகளில் மலர்கள் பூத்துக்குலுங்கும். அனைத்து மலர் செடிகளிலும் அவைகளின் வகைக்கேற்ப தனி மலர்களாகவும் கொத்து கொத்தாகவும் பூத்து குலுங்கும். வெளியூர்களில் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த மலர் அலங்காரம் மற்றும் பூங்காவில் உள்ள மலர்களை கண்டு செல்வது வழக்கம். இந்த மலர் கண்காட்சிக்காக ஆண்டு தோறும் 6 மாதங்களுக்கு முன்னரே பூங்காவை தயார் செய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இச்சமயங்களில் 6 மாதங்களுக்கு பின் பூக்கும் மலர் செடிகளான பெகோனியா, ரெகன்கிளாசம், வால்சம், சோலியாஸ், லிசியந்தால், சால்வியா மற்றும் டெல்பீணம் ஆகிய வகைகளை கொண்ட பல ஆயிரம் நாற்றுகள் தாவரவியல் பூங்காவின் நர்சரியில் தயார் செய்யப்படும். தற்போது தொட்டிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. அதேபோல், பூங்காவும் நடவு பணிகளுக்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓரிரு நாட்களில் நாற்று நடவு பணிகள் துவக்கப்பட்டு தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

2018 for transplanting flower as soon as the beginning of the work

Feeder: up coming scenes may happen ‘ flower ‘ for the transplanting task a couple of 2018 days start Horticulture Department