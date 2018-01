ஒருநிமிஷம்_தலைசுத்திருச்சு ஆட்டோ, உபேர், ஒலா வாடகை ஏத்திடுவாங்கல்ல! நொந்துகொள்ளும் இணையப் பயனாளர்ஸ்

போராட்டத்தில் ஈடுபடுவர்களுடன் இனி பேச்சுவார்த்தை இல்லை – அமைச்சர் விஜய பாஸ்கர்- வீடியோ

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தினர் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக அரசுப்பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் மக்கள் பெரும் அவதியடைந்துள்ளனர். இதனை கண்டித்து சமூகவலைதளங்களில் ஏராளமான கருத்துகள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

அரசின் ஒப்புதலை ஏற்க மறுத்து தொமுச, சிஐடியு தொழிற்சங்கங்கள் வேலை நிறுத்தம் மேற்கொண்டுள்ளன. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் குறைவான அளவில் அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

இதுகுறித்து சமூகவலைதளங்களில் ஏராளமான கருத்துக்கள் குவிந்து வருகின்றன. அவற்றில் சில..

தற்காலிகம் தான்.. அப்படி என்றால் அப்பேருந்தில் பயணிக்கும் பயணிகளின் உயிரும் தற்காலிகம் தான். ஒரு நிமிஷம் தலைசுத்திருச்சு காலங்காத்தால #BusStrike கேள்விப்பட் உடனே #ஒருநிமிஷம்_தலைசுத்திருச்சு ஆட்டோ, உபேர், ஒலா எல்லாம் வாடகை ஏத்திடுவாங்கல்ல வெற்றி அடைவதில்லை பொதுமக்கள் மனதில் வேதனையை ஏற்படுத்தும் எந்த நிகழ்வும்…முழு வெற்றியை அடைவதில்லை! நம்ம மைன்ட் வேற.. லக்ஷ்மி எஃபெக்ட்.. நம்ம மைன்ட் வேற அங்க போகுதே…

