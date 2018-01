தினக்கூலி அடிப்படையில் ஓட்டுநர், நடத்துநர் தேவை: திருச்சி பணிமனையில் விளம்பரம்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் தினக்கூலி அடிப்படையில் ஓட்டுநர், நடத்துநர் தேவை என திருச்சி பணிமனையில் விளம்பரப் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஊதிய ஒப்பந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததைத் தொடர்ந்து போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், தமிழகம் முழுவதும் பேருந்து சேவை பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தினக்கூலி அடிப்படையில் ஓட்டுநர், நடத்துநர் தேவை என திருச்சி பணிமனையில் விளம்பரப் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், போக்குவரத்து தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளும், வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களும் கொந்தளிப்படைந்துள்ளனர்.

கனரக வாகனங்களை ஓட்டுவதற்கான ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்கள் போக்குவரத்து பணிமனையில் நேரில் வந்து தக்க சான்றுகளை அளித்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிஐடியு போக்குவரத்து சங்க நிர்வாகி சவுந்தரராஜன், “போக்குவரத்து ஊழியர்களின் ஸ்டிரைக் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாவது வருத்தம் அளிக்கிறது. எனவே, அரசு உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும். அதைவிடுத்து தற்காலிக ஓட்டுநர்களை வைத்து பேருந்துகளை இயக்க முயற்சிப்பது அரசுக்கு அழகல்ல. இது மக்கள் உயிருடன் விளையாடும் செயலாகும்” என்றார்.

இதற்கிடையில், தமிழக முதல்வர், மூத்த அமைச்சர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆகியோர் போக்குவரத்து ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

