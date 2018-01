கரூர் : கரூரில் லாரி ஓட்டுனர்களை வைத்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஹெவி லைசென்ஸ் வைத்திருப்பவர்களை பயன்படுத்தி பேருந்து இயக்கப்படுகிறது. இதனால் பேருந்து பயணம் செய்யும் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Karur bus movement in truckers: the passengers panic

Karur district: Karur truckers put in buses are being operated. Heavy licence holders to them, p