ஒசூர் வனப்பகுதியில் காட்டு யானைகளை விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரம்!

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள 40 காட்டு யானைகளை வனத்துறையினர் தேன்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். கர்நாடக மாநிலம், பன்னர் கட்ட வனப்பகுதியில் இருந்து கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு 100க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் தமிழக வனப்பகுதியான சவளகிரி காட்டுப் பகுதியில் புகுந்தது. பின்னர், அவை அங்கிருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை, தளி, ஊடேதுர்க்கம் வனப்பகுதி வழியாக ஒசூர், சானமாவு, சூளகிரி ஆகிய பகுதிக்குள் புகுந்தது. அங்கு தென்பெண்ணை ஆறு ஓடுவதால் குடிநீர் மற்றும் உணவு தேவைக்காக காட்டு யானைகள் கூட்டம் ஆண்டுதோறும் வருவது வழக்கம். இந்நிலையில் கடந்த ஒரு மாதங்களாக வனப்பகுதியில் சுற்றிதிரியும் யானைகள், அங்கு பயிரிடப்பட்டு இருந்த பயிர்களான ராகி, சோளம், காய்கறிகளைச் சாப்பிட்டும், கால்களால் மிதித்தும் சேதப்படுத்தி வந்தன. இதனால் விவசாயிகள் பெரும் கவலை அடைந்து வந்தனர். இதையடுத்து யானைகளை வனத்துறையினர் மீண்டும் பன்னார்கட்ட வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கிட்டத்தட்ட அனைத்து யானைகளும் திரும்பிவிட்ட நிலையில் அவற்றில் 40 யானைகள் மட்டும் தேன்கனிக்கோட்டையில் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக விவசாயப் பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்தன. இந்த காட்டு யானைகள் சாலையை கடந்து சென்றதால் ஓசூர் தருமபுரி இடையே போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பல மணிநேரம் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து காட்டு யானைகளை பட்டாசுகள் வெடித்து தேன்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Hosur in forest, wild elephants at work needs serious repellent!

Krishnagiri, hosur: krishnagiri district has been camped in the forest, 40 wild elephants, needs thenkanik